Забрати авто зі штрафмайданчика можна без додаткових фото і перевірок.

Кияни зможуть відразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто, завдяки інтеграції додатків "Київ Цифровий" і "Дія".

Як повідомляється в Telegram-каналі сервісу "Дія", після евакуації авто користувачеві надійде push-сповіщення.

Потрібно відкрити його та натиснути "отримати автомобіль", додати водійські документи через "Дію", вказати дату, коли зручно забрати авто, сплатити штраф та отримати QR-код для повернення авто.

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"У додатку "Київ Цифровий" тепер доступний шеринг водійського посвідчення і техпаспорта. Це означає, що ви зможете швидше забрати евакуйоване авто", - йдеться в повідомленні.

Щоб надійшло повідомлення, потрібно вказати номер авто в профілі додатка "Київ Цифровий". В іншому випадку потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрану, вибрати сервіс "Евакуація", "Перевірити автомобіль" і ввести номер авто.

"Раніше, щоб забрати евакуйоване авто, треба було фотографувати документи і чекати на рішення інспектора. З сервісом "Дія" послуга стала майже автоматичною, ще й документи завжди з собою - в смартфоні", - йдеться в повідомленні.

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