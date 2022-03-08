Її можна знайти в застосунку "Київ Цифровий".

У Києві з'явилась мапа автоматів з безкоштовною питною водою та бюветами.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Її можна знайти в застосунку "Київ Цифровий", а також за посиланням. Тут зібрані усі автомати та бювети з безкоштовною питною водою, які працюють у різних районах Києва.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у застосунку "Київ Цифровий" з'явилася мапа найближчих робочих магазинів столиці. Там ви також знайдете корисні посилання на мапу укриттів, можливість повідомити про мітки, знайти прихисток та отримувати сповіщення про сирени в столиці.

Нагадуємо, наразі у Києві діє комендантська година – з 20.00 до 07.00. Торгові мережі, магазини та аптеки закінчують роботу близько о 19.00, а розпочинають – не раніше 08.00. Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів також працює до 19:00, після чого перетворюється на укриття.

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