У новорічну ніч під час повітряної тривоги підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько понад 5 тис. осіб

З початку повномасштабного російського вторгнення в Укаїну столичний метрополітен удвічі скоротив обсяг перевезення пасажирів.

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook, метро під час повітряної тривоги використовується як укриття.

"У 2022 році Київським метрополітеном скористалися 162 мільйони 170,3 тисячі пасажирів. Традиційно найбільш завантаженою залишається Святошинсько-Броварська (червона) лінія. За нею - Оболонсько-Теремківська (синя), а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська (зелена) лінія. Для порівняння: у 2021 році столична підземка перевезла 319 мільйонів пасажирів", – зазначив він.

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"Тільки в новорічну ніч, під час повітряної тривоги, підземними станціями метрополітену як укриттям скористалися близько 5 200 осіб, з яких майже 400 дітей", - зазначив Поворозник.

Столичне метро під час війни:

З перших днів російського вторгнення в Україну метро в Києві використовується як укриття.

Тривалий час центральні станції метро були закриті. Лише 19 грудня 2022 року, вперше з початку війни, у Києві відкрили станції метро "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".

24 листопада метро в Києві скоротило інтервал руху поїздів в пікові години.

У грудні 2022 року у зв'язку з ударами Росії по енергоструктурі Києва на 19 станціях метро були облаштовані точки для підзарядки телефонів. Зокрема, на платформах станцій "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки", "Берестейська", "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", "Тараса Шевченка", "Почайна", "Мінська", "Героїв Дніпра", "Бориспільська", "Харківська", "Позняки", "Осокорки" та " Видубичі".

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