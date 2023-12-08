Обіцяють організувати перевезення 14-15 тисяч людей на годину, тоді як у метро потік складав близько 12 тисяч людей на годину.

Після закриття ділянки столичного метро у напрямку Голосієва та Теремків у Київській міській держадміністрації порахували, який обсяг пасажирів перевозитиме дублюючий комунальний наземний транспорт.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на КП "Київпастранс".

Зазначається, що наразі від станції метро "Теремки" до "Либідської" курсує 55 автобусів і 15 тролейбусів. Але протягом найближчої години кількість одиниць наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, збільшать до 77 автобусів і 20 тролейбусів.

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"Інтервал руху поїздів на цій лінії метро був близько 3 хв. Інтервал руху автобусів і тролейбусів буде не більшим. Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину", - запевняють у КМДА.

Руйнування тунелю в столичному метро

Як повідомляв УНІАН, рух поїздів між станціями метро "Деміївська" і "Теремки" сьогодні вдень було терміново закрито через руйнівні процеси у тунелі. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть близько 6 місяців.

Влада міста організувала дублюючий наземний трансопрт для забезпечення перевезення пасажирів, які корситувались станціями метро, які тепер закриті.

Як відомо, у столиці під час повітряних тривог рух громадського транспорту зупиняється, тоді як метрополітен продовжує функціонувати за виключенням наземних його ділянок.

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