Для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом.

Через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбуватиметься між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух поїздів на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

Таке рішення прийняте Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Як інформує КП "Київський метрополітен", станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

"Для забезпечення перевезень пасажирів буде передбачено дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська", - йдеться у повідомленні.

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У Київському метрополітені поінформували, що зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення в подальшому позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

"Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. Слід зазначити, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні, із застосуванням механізованого та немеханізованого способу", - пояснило КП "Київський метрополітен".

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні землі.

В КП зазначили, що за цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Київський метрополітен: новини

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" планує придбати таблички з назвами перейменованих станцій метро на суму в 929 тис. грн.

Літери планують закупити для перейменування двох станцій метро – "Звіринецька" (раніше "Дружби народів") та "Площа Українських Героїв" (раніше площа "Льва Толстого"). Вісім комплектів мають бути виготовлені з полірованого анодованого алюмінію світло-мідного кольору з лаковим покриттям.

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