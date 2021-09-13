На вартість послуг таксі в Києві впливає завантаженість трафіку.

У Києві на майже на третину зросли ціни на послуги таксі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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На думку експертів, на вартість послуг таксі в Києві впливає завантаженість трафіку.

"Вартість палива не настільки зросла. І взагалі бензин, дизель або газ — це тільки 20% ціни проїзду. Тому через зростання вартості літра на гривню або дві, послуга таксі не може подорожчати на третину. Зараз на ціну проїзду переважно впливає трафік", - пояснює власник столичної служби таксі Андрій Антонюк.

Як йдеться в сюжеті, у легальних перевізників таких різких стрибків немає.

Найбільше ціни зростають для клієнтів, які користуються додатками, що зв'язують їх з випадковим водієм. У офіційних служб цінові стрибки менш яскраво виражені.

Найдорожче таксі в Україні:

Станом на 9 вересня 2021 року найдорожче таксі в Україні коштувало від двох тисяч гривень за одну поїздку.

Автор: Олена Коваленко