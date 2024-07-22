Передбачається, що новий Airbus A321XLR стане свого роду альтернативою широкофюзеляжним авіалайнерам.

Літак A321XLR корпорації Airbus з двигунами CFM LEAP-1A отримав сертифікат Європейської агенції авіаційної безпеки (EASA), що готує шлях до його введення в експлуатацію в кінці літа. Про це повідомляє офіційний сайт Airbus.

"‎З сертифікацією ми досягли важливої віхи – це підготовка літака до його перших комерційних польотів з клієнтами по всьому світу"‎, – йдеться у заяві, опублікованій Airbus.

Деякі експерти називають Airbus A321XLR "‎революційним"‎, адже він може здійснити прорив на ринку дальніх перельотів і дозволить авіакомпаніям відкривати нові маршрути між континентами.

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Справа в тому, що зараз на ринку дальніх магістральних перельотів домінують широкофюзеляжні авіалайнери – пасажирські літаки, діаметр фюзеляжу яких становить від 5 до 6 м. Зазвичай мова йде про літаки з двома проходами між кріслами.

У той же час, Airbus A321XLR є вузькофюзеляжним літаком. У порівнянні з широкофюзеляжними такі авіалайнери беруть на борт набагато меншу кількість пасажирів і мають, як правило, меншу дальність польоту. Однак завдяки додатковому паливному баку та зниженню витрати палива, вдалося суттєво збільшити дальність A321XLR, що в теорії дозволить йому стати свого роду альтернативою широкофюзеляжним авіалайнерам.

Як повідомляється, A321XLR може літати на відстань до 8700 км, бере на борт приблизно 200 пасажирів та економічніший за літаки минулого покоління на 30%. Передбачається, що можливості A321XLR дозволять авіакомпаніям запускати маршрути, де немає попиту на 250-350-місцеві широкофюзеляжні авіалайнери.

Ринок авіаперевезень – найбільш важливі новини

Раніше американська авіабудівна корпорація Boeing погодилась визнати провину у справі про дві смертельні катастрофи моделі 737 MAX. Як повідомлялось, компанія сплатить кримінальний штраф у розмірі 243,6 млн доларів.

Також нагадаємо, що у квітні помер Джошуа Дін, який був колишнім аудитором з якості постачальника Boeing Spirit AeroSystems і одним із перших інформаторів, які стверджували, що у керівництві Spirit проігнорували виробничі дефекти літаків 737 MAX.

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