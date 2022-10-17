Рятувальники працюють над ліквідацією російської атаки на Київ.

У центрі Києві після атаки Росією дронами-камікадзе перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Киян закликали не їхати у середмістя без гострої потреби.

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"Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби. А також не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Будьмо свідомими і дбаємо про власну безпеку! Разом вистоїмо!" - написав він.

Атака Києва дронами 17 жовтня: що відомо

Сьогодні, 17 жовтня, вранці російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе, пролунало кілька вибухів у Шевченківському районі столиці. Після чого там виникла пожежа в нежитловій будівлі.

За словами радника голови МВС Антон Геращенко, у Києві іранський дрон ударив у багатоповерховий житловий будинок. Тривога триває, залишайтеся в укриттях!

Також у Києві перекрили рух транспорту на ділянці між Хрещатиком та цирком. Внаслідок прильоту дронів-камікадзе спалахнула офісна будівля.

Крім того, удар у Києві був і в районі залізнодорожнього вокзалу.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

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