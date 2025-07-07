'Укрзалізниця' запускає експериментальний поїзд: за яким маршрутом курсуватиме (фото)

Приміськими поїздами з початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів.

Державна "Укрзалізниця" з 11 липня призначає новий регіональний поїзд №826/825 Львів-Тернопіль-Хмельницький, який курсуватиме щоденно, крім вівторка. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що електропоїзд ЕПЛ9Т №007 після ремонту отримав 2 клас комфортності. Він обладнаний: пандусами та інклюзивними вбиральнями, місцями для пасажирів на кріслах колісних і кріпленнями для велосипедів. Також там є два автомати з напоями та снеками.

Серед інших оновлень:

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сучасні індивідуальні м’які крісла з можливістю регулювання положення та розетками/роз’ємами USB для зарядки гаджетів;

індивідуальні столики для кожного пасажира;

кріплення для мобільних пристроїв;

оновлена система освітлення з можливістю включення пониженого рівня освітлення салонів;

індикація зайнятості вбиралень;

вагонне табло з маршрутом;

багажні полиці зі збільшеною місткістю;

облаштовані стелажі для перевезення валіз.

В УЗ відмітили, що це вже пʼятий капітально відремонтований поїзд цього року, та 42-й з початку повномасштабного вторгнення.

"Укрзалізниця" й надалі планує модернізувати приміський рухомий склад, яким лише від початку року скористалося понад 14,5 мільйона пасажирів, чверть із яких – пільговики", - додали в компанії.

"Укрзалізниця" - останні новини

7 липня компанія попередила про затримку низки потягів через обрив контактної мережі на Хмельниччині. Станом на ранок, затримувалось 12 потягів, час затримки становив від 20 хвилин до понад трьох годин.

Раніше повідомлялося, що УЗ збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Так, з 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.

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