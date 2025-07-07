Укрзалізниця попередила про затримку низки потягів через обрив контактної мережі на Хмельниччині. Як йдеться у повідомленні у тг-каналі УЗ, станом на 7.00 затримуються 12 потягів, час затримки становить від 20 хвилин до понад трьох годин.
Зокрема, затримуються:
- № 144/142 Рахів, Івано-Франківськ - Суми, Чернігів +1.44;
- № 22/104 Львів - Харків, Краматорськ +3.16;
- № 74 Перемишль - Харків +2.51;
- № 81 Київ - Чоп +2.20;
- № 705 Київ - Перемишль +2.50;
- № 12 Львів - Одеса +2.23;
- №11 Одеса - Львів +1.46;
- №59/57 Київ - Ужгород, Ясіня +2.20;
- №26/136 Одеса - Ясіня, Чернівці +2.12;
- №25/135 Ясіня, Чернівці - Одеса +1.13;
- №58/60 Ужгород, Ясіня - Київ +1.09;
- №89/125/129 Полтава, Київ - Перемишль, Мукачево +19 хв.
"Наразі рух на двоколійному перегоні здійснюється однією колією, тривають роботи з відновлення контактної мережі. Приносимо вибачення і пришвидшуємося, поїзди вже скорочують відставання від графіку", - зазначають у відомстві.
Укрзалізниця - новини
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 25 липня збільшить кількість поїздів з жіночими купе. До переліку додані потяги № 38/37 Київ - Запоріжжя; № 98/97 Ковель - Київ; № 22/21 Львів - Харків.
Також стало відомо, що у липні планується запуск європейської колії сполученням Чоп-Ужгород. Тепер з Ужгорода пасажирські поїзди будуть їздити напряму в Будапешт, Кошице, Відень та Братиславу.