Укрзалізниця масштабуємо проєкт жіночих купе / фото УНІАН, Олександр Синиця

"Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Так, з 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.

Про це повідомляє перевізник, зазначаючи, що масштабує проєкт.

Так, нові поїзди з жіночими купе:

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  • ⁠⁠№ 38/37 Київ - Запоріжжя;
  • ⁠⁠№ 98/97 Ковель - Київ;
  • ⁠⁠№ 22/21 Львів - Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5. 

"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей - один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони… У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе", - зазначають в УЗ.

Загалом тепер жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

  • ⁠№ 1/2 Харків - Ворохта;
  • ⁠№ 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
  • ⁠№ 5/6 Запоріжжя - Ясіня;
  • ⁠№ 15/16 Харків - Ясіня;
  • ⁠№ 17/18 Харків - Мукачево (Ужгород);
  • ⁠№ 22/21 Львів - Харків;
  • ⁠№ 26/25 Одеса - Ясіня;
  • ⁠№ 29/30 Київ - Ужгород;
  • № 38/37 Київ - Запоріжжя;
  • № 41/42 Дніпро - Трускавець;
  • ⁠№ 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;
  • № 75/76 Київ - Кривий Ріг;
  • ⁠№ 81/82 Київ - Чоп (Ужгород);
  • ⁠№ 95/96 Київ - Рахів;
  • ⁠№ 98/97 Ковель - Київ.

Під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті слід орієнтуватися на позначку "Жіноче купе". 

Укрзалізниця - останні новини

У травні 2023 року "Укрзалізниця" повідомила, що розглядає можливість запровадження жіночих купе. 

Перші потяги "Укрзалізниці" з жіночими купе почали курсувати наприкінці червня того ж року. вирушили за декількома напрямками.  Це було впроваджено у пілотному режимі, спочатку на чотирьох напрямках: Київ – Ужгород, Дніпро – Трускавець, Київ – Кривий Ріг, Харків – Ясіня. Квитки можна було тоді придбати лише через мобільний додаток Укрзалізниці. 

Потім проєкт почали поступово розширювати.

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