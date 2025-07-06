"Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Так, з 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.
Про це повідомляє перевізник, зазначаючи, що масштабує проєкт.
Так, нові поїзди з жіночими купе:
- № 38/37 Київ - Запоріжжя;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 22/21 Львів - Харків.
У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.
"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей - один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони… У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе", - зазначають в УЗ.
Загалом тепер жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:
- № 1/2 Харків - Ворохта;
- № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
- № 5/6 Запоріжжя - Ясіня;
- № 15/16 Харків - Ясіня;
- № 17/18 Харків - Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львів - Харків;
- № 26/25 Одеса - Ясіня;
- № 29/30 Київ - Ужгород;
- № 38/37 Київ - Запоріжжя;
- № 41/42 Дніпро - Трускавець;
- № 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;
- № 75/76 Київ - Кривий Ріг;
- № 81/82 Київ - Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Київ - Рахів;
- № 98/97 Ковель - Київ.
Під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті слід орієнтуватися на позначку "Жіноче купе".
Укрзалізниця - останні новини
У травні 2023 року "Укрзалізниця" повідомила, що розглядає можливість запровадження жіночих купе.
Перші потяги "Укрзалізниці" з жіночими купе почали курсувати наприкінці червня того ж року. вирушили за декількома напрямками. Це було впроваджено у пілотному режимі, спочатку на чотирьох напрямках: Київ – Ужгород, Дніпро – Трускавець, Київ – Кривий Ріг, Харків – Ясіня. Квитки можна було тоді придбати лише через мобільний додаток Укрзалізниці.
Потім проєкт почали поступово розширювати.