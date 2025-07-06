Національний перевізник масштабує проєкт.

"Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з жіночими купе. Так, з 25 липня ще три потяги матимуть такі вагони.

Про це повідомляє перевізник, зазначаючи, що масштабує проєкт.

Так, нові поїзди з жіночими купе:

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⁠⁠№ 38/37 Київ - Запоріжжя;

⁠⁠№ 98/97 Ковель - Київ;

⁠⁠№ 22/21 Львів - Харків.

У всіх трьох поїздах жіночі купе будуть у вагоні № 5.

"Відчуття комфорту та безпеки під час подорожей - один із наших пріоритетів. Саме тому ми масштабуємо проєкт жіночих купе і додаємо ще 3 поїзди, в яких з 25 липня курсуватимуть такі вагони… У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе", - зазначають в УЗ.

Загалом тепер жіночі купе вже доступні в складі 15 поїздів:

⁠№ 1/2 Харків - Ворохта;

⁠№ 3/4 Запоріжжя - Ужгород;

⁠№ 5/6 Запоріжжя - Ясіня;

⁠№ 15/16 Харків - Ясіня;

⁠№ 17/18 Харків - Мукачево (Ужгород);

⁠№ 22/21 Львів - Харків;

⁠№ 26/25 Одеса - Ясіня;

⁠№ 29/30 Київ - Ужгород;

№ 38/37 Київ - Запоріжжя;

№ 41/42 Дніпро - Трускавець;

⁠№ 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;

№ 75/76 Київ - Кривий Ріг;

⁠№ 81/82 Київ - Чоп (Ужгород);

⁠№ 95/96 Київ - Рахів;

⁠№ 98/97 Ковель - Київ.

Під час оформлення квитка в застосунку чи на сайті слід орієнтуватися на позначку "Жіноче купе".

Укрзалізниця - останні новини

У травні 2023 року "Укрзалізниця" повідомила, що розглядає можливість запровадження жіночих купе.

Перші потяги "Укрзалізниці" з жіночими купе почали курсувати наприкінці червня того ж року. вирушили за декількома напрямками. Це було впроваджено у пілотному режимі, спочатку на чотирьох напрямках: Київ – Ужгород, Дніпро – Трускавець, Київ – Кривий Ріг, Харків – Ясіня. Квитки можна було тоді придбати лише через мобільний додаток Укрзалізниці.

Потім проєкт почали поступово розширювати.

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