Раніше чат-боти працювали лише у Viber та Telegram.

"Укрзалізниця" запустила свій офіційний чат-бот для продажу квитків у Facebook Messenger та в Apple Messages для бізнесу — на додачу до запущених раніше Viber та Telegram.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Читайте такожДо України прибув Вифлеємський вогонь миру: його вперше розвозить "Укрзалізниця" (фото)За словами керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського Facebook Messenger вже став звичним каналом спілкування для пасажирів.

"За допомогою Apple Messages для бізнесу та Facebook Messenger пасажири Укрзалізниці вже можуть купувати квитки на всі поїзди далекого сполучення та швидкісні поїзди Інтерсіті+, повертати раніше придбані квитки, дивитися розклад рейсів та онлайн-табло станцій, а також перевіряти, до якої платформи прибуває потяг", - зазначив він.

У компанії також нагадали пасажирам, що вони можуть додавати придбані квитки в гаманці в Apple Wallet і Google Pay.

Крім того "Укрзалізниця" разом з компанією VISA повертатиме 10% від вартості квитків, придбаних через чат-бот "УЗ".

Акція стартує 15 грудня та діятиме протягом місяця - до 15 січня 2022 року. Взяти участь можна придбавши залізничні квитки через офіційний чат-бот "УЗ" та оплативши їх гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автори: Герасименко Валентина, Екатерина Малюга