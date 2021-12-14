Новим маршрутом курсуватиме сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, поділилися в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес зі сполученням Львів – Татарів – Буковель – Ворохта.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Новий маршрут запустять до кінця 2021 року.

"Таким чином, українці та гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова, дістатись курорту "Буковель", – цитує керівника пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського прес-служба компанії.

Читайте також"Укрзалізниця" запустила десятки потягів за новим графікомНа маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. У складі поїзда три вагони – 170 місць.

Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.

Раніше прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат на період новорічних та різдвяних свят перевищив показники докарантинного святкового періоду 2019/2020 рр.

За інформацією "Укрзалізниці", на 23 грудня – 9 січня вже реалізовано: до станції Татарів (Буковель) – 4,9 тис. квитків, що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020, до станції Яремче – 11 тис. квитків (102%), до станції Ясіня – 6,9 тис. (101%), до станції Ворохта – 8,3 тис. (85%).

У зв'язку з підвищеним попитом на рейси в "лижних" напрямках компанія додала більше вагонів до найпопулярніших поїздів.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Герасименко Валентина