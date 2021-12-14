"Укрзалізниця" запустить Буковельський експрес зі сполученням Львів – Татарів – Буковель – Ворохта.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Новий маршрут запустять до кінця 2021 року.
"Таким чином, українці та гості країни отримують можливість побачити красу та історичні пам’ятки міста Лева й далі, безпосередньо зі Львова, дістатись курорту "Буковель", – цитує керівника пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського прес-служба компанії.
Читайте також"Укрзалізниця" запустила десятки потягів за новим графікомНа маршруті використовуватиметься сучасний дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. У складі поїзда три вагони – 170 місць.
Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.
Раніше прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що попит на поїзди до рекреаційних зон Карпат на період новорічних та різдвяних свят перевищив показники докарантинного святкового періоду 2019/2020 рр.
За інформацією "Укрзалізниці", на 23 грудня – 9 січня вже реалізовано: до станції Татарів (Буковель) – 4,9 тис. квитків, що за два тижні до початку сезону складає 196% від показника 2019/2020, до станції Яремче – 11 тис. квитків (102%), до станції Ясіня – 6,9 тис. (101%), до станції Ворохта – 8,3 тис. (85%).
У зв'язку з підвищеним попитом на рейси в "лижних" напрямках компанія додала більше вагонів до найпопулярніших поїздів.
Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.