Потяги курсуватимуть щодня, починаючи з 22 грудня.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" призначає 2 додаткових поїзди зі Львова до Перемишля (Польща).

Про це повідомляє прес-служба компанія.

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Запуск рейсів відбудеться 22 грудня 2021 року.

Розклад поїздів:

поїзд №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 та прибуватиме до кінцевої станції о 21:05. З Перемишля відправлення - о 06:56, прибуття до Львова – о 10:32;

поїзд №19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13 і до Перемишля прибуватиме о 6:03. З Перемишля відправлення - о 21:50, прибуття до Львова о 01:26.

Вартість квитків на дані поїзда поки не вказується.

Як зазначає прес-служба "УЗ", пасажири можуть використовувати ці рейси для пересадки на станції Перемишль, зокрема на потяги до Праги та Берліна.

"Укрзалізниця" та міжнародне сполучення:

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з п'ятьма європейськими країнами: Словаччиною, Угорщиною, Австрією, Молдовою та Польщею.

Автор: Герасименко Валентина