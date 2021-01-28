У Департаменті транспортної інфраструктури запевнили, що "про підвищення тарифу зараз не йдеться".

Підвищення тарифів на проїзд в муніципальному транспорті Києва міською владою не розглядається.

Про це в коментарі УНІАН сказала завідувач сектору зі зв’язків з громадськістю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ганна Голосінська, відповідаючи на прохання прокоментувати поширену окремими ЗМІ інформацію про підвищення вартості проїзду у міському громадському транспорті Києва найближчим часом.

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"Підвищення тарифів на проїзд в муніципальному транспорті наразі не розглядається міською владою. Я навіть не знаю, що зараз коментувати, тому що це питання в нас не обговорювалось. …Наскільки я знаю, то питання підвищення обговорюється приватними перевізниками бо карантин, обмеження і вони на межі банкрутства. Але що стосується саме муніципального транспорту, то поки питання тарифу не обговорюється, про підвищення тарифу зараз мови немає", - зазначила Голосінська.

Разом з тим, як повідомляє dtp.kiev.ua, у метрополітені не виключають, що з часом вартість проїзду може змінитися.

Локдаун і подорожчання

20 травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив графік запуску громадського транспорту в Україні.

20 травня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після відновлення роботи транспорту не відбудеться підвищення цін на проїзд.

У жовтні 2020 року повідомлялося, що влада Києва розглядає можливість підвищення вартості проїзду в міському транспорті в наступному році.

15 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що після завершення посилених карантинних обмежень, які триватимуть з 8 по 24 січня, у Києві можуть піднятися ціни на маршрутні таксі, в залежності від складності маршруту ціна збільшиться до 10-12-15 гривень.

22 грудня 2020 року ЗМІ писали про те, що в Україні проїзд у міських маршрутках і автобусах знову дорожчатиме. Підвищення вартості проїзду стосуватиметься громадського транспорту не тільки в столиці, а й по всій Україні.

29 грудня 2020 року у Київраді розповіли, коли в столиці зростуть ціни на проїзд у маршрутках.

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Автор: Інна Андаліцька