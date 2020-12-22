Підвищення проїзду стосується громадського транспорту не тільки в столиці, а й по всій Україні.

В Україні проїзд у міських маршрутках та автобусах знову дорожчатиме. Підвищення проїзду стосується громадського транспорту не тільки в столиці, а й по всій Україні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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"Пасажиропотік просів, посилилися умови роботи. Тільки сидячі місця. І все одно перевізники возять. Різні компанії по-різному піднімуть, залежно від маршруту, залежно від завантаження", — розповідає експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов.

У Києві на коротких маршрутах ціни вже зросли до восьми гривень. Після локдауну в Києві ціни зростуть до 10-12 рівень. За прогнозами експертів, це буде в лютому-березні. А щоб люди не пересіли з маршруток на метро, тролейбуси, трамваї та великі міські автобуси, в Києві перевізники зараз оптимізують маршрути.

Як йдеться в сюжеті, неминуче підвищення вартості проїзду в міському транспорті й у Хмельницькому. Де, до речі, зараз ціни одні з найнижчих в Україні. Наразі проїзд у міському тролейбусі коштує 3,5 гривні, у міському автобусі вдень — 5 гривень, після 20:00 — 6 гривень.

"Це умова виживання на ринку. Зараз будуть розрахунки та 9,10 грн. Звичайно міська рада не розглядатиме таке сильне подорожчання, ми розглядаємо всі розрахунки. Будемо приймати рішення про збільшення вартості проїзду в пасажирському транспорті в лютому", - заявив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

Також відомо, що проїзд подорожчає в Житомирі. Міськрада планує підняти ціни на одну гривню. Проїзд у маршрутках Житомира зараз коштує 8 грн.

Локдаун і подорожчання

20 травня 2020 року Кабінет Міністрів затвердив графік запуску громадського транспорту в Україні.

20 травня 2020 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що після відновлення роботи транспорту не відбудеться підвищення цін на проїзд.

У жовтні 2020 року повідомлялося, що влада Києва розглядає можливість підвищення вартості проїзду в міському транспорті в наступному році.

15 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що після завершення посилених карантинних обмежень, які триватимуть з 8 по 24 січня, у Києві можуть піднятися ціни на маршрутні таксі, в залежності від складності маршруту ціна збільшиться до 10-12-15 гривень.

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Автор: УНІАН