Зокрема, залізничники з початку року відремонтували 1,2 тисячі кілометрів колій.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в січні-листопаді відновила середнім ремонтом близько 1,2 тисячі кілометрів шляхів, що майже на 50% більше плану на 2020 рік.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Протягом січня-листопада 2020 року залізничники виконали значний обсяг робіт з утримання колійної інфраструктури. Зокрема, середнім ремонтом відновили близько 1,2 тисячі кілометрів шляхів, що майже на 50% більше плану", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це дозволило забезпечити безпеку залізничних колій і підтримувати встановлену швидкість руху пасажирських і вантажних поїздів.

Крім середнього ремонту, за 11 місяців ще понад 90 кілометрів шляхів було реконструйовано та 37,5 кілометра - капітально відремонтовано.

Згідно з повідомленням, відновлення колійної інфраструктури залізничники здійснюють переважно на головних напрямках з інтенсивним рухом поїздів: Київ-Дніпро, Київ-Львів і Київ-Одеса, і до кінця 2020 року планують ще низку ремонтних робіт.

"Зокрема, на західному напрямку передбачається реконструювати майже 10 кілометрів шляху на перегоні Рудня-Почаївська - Верба, капітально відремонтувати понад 14 кілометрів шляху на перегонах Вигнанка - Шманьківчики та Городенка завод – Стефанешти", - повідомила прес-служба.

Також до кінця року компанія планує оновити середнім ремонтом 20 кілометрів шляху на перегонах Устилуг - Ізов, Копичинці - Гадинківці, Ізов - Лудин і Чоп-держкордон.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" у 2021 році планує модернізувати та електрифікувати за рахунок коштів держбюджету три залізничні ділянки: Черкаси - станція ім. Тараса Шевченка; Житомир - Новгород-Волинський та провести електрифікацію шляхів до станції Васильків-2 з облаштуванням пасажирської платформи.

Компанія у 2021 році планує інвестувати в оновлення залізничної інфраструктури 9,4 мільярда гривень.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець