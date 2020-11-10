Зараз роботи ведуться поблизу міста Карлівка.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розпочало ремонт автодороги державного значення P-11 Полтава - Красноград.

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Про це передає прес-служба агентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Укравтодор" планує провести поточний середній ремонт на 25-кілометровій ділянці цієї дороги.

Зазначається, що наразі роботи здійснюються поблизу міста Карлівка.

Прес-служба повідомила, що підрядником у цьому проекті виступає компанія Onur Group Ukraine.

Загалом в Полтавській області у 2020 році заплановано оновити 186 кілометрів доріг державного значення, з них майже 80 – нове будівництво.

Що цьому передувало

Наприкінці жовтня "Укравтодор" розпочав ремонтні роботи на автодорозі Т-17-16 Хорол – Семенівка – Кременчук у Полтавській області.

З березня в Україні триває національний проект "велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тисячі кілометрів автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тисячі кілометрів більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець