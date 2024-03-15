З лютого минулого року попит на авто китайського виробництва значно збільшився.

Впродовж лютого 2024 року українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що за підсумками минулого місяця нових авто з Китаю було зареєстровано 1005 од. (+118%); вживаних – 389 од. (+13%). Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 86%.

Автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Відео дня

П’ятірка найпопулярніших моделі нових легковиків китайського походження виглядає так:

Volkswagen ID.4 – 257 од.;

BYD Song Plus – 110 од.;

Honda eNS1 – 96 од.;

Nissan Ariya – 71 од.;

Honda M-NV – 49 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 120 од.;

Nissan Ariya – 37 од.;

Honda eNS1 – 31 од.;

Toyota BZ4X – 21 од.;

BYD Song Plus – 18 од.

Автомобільні вподобання українців

У лютому 2024 року найбільше нових легкових авто українці придбали у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На вказані регіональні ринки припадає 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

У лютому 2023 року автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Продажі гібридів зросли на 54%, якщо порівнювати даними річної давності. Водночас на нові авто прийшлась половина реєстрацій – 51%.

Вас також можуть зацікавити новини: