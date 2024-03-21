У лютому 2024 року автопарк України було поповнено на понад 1,3 тисячі авто з дизельними двигунами, що на 71% більше, ніж торік.
Як повідомляє "Укравтопром", частка дизельних авто на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 році до 24% у 2024 році.
Зазначається, що лідером сегмента на ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому виглядає наступним чином:
- Renault Duster - 457 авто;
- Toyota Hilux - 112 авто;
- Volkswagen Touareg - 66 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado - 65 авто;
- Skoda Kodiaq - 63 авто.
Український ринок авто - останні новини
За підсумками лютого 2024 року український автопарк було поповнено на майже 4 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У лютому в Україні також придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним минулорічним показником, попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.
Загалом впродовж лютого в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків з США. Так, у порівнянні з минулорічними даними, попит на американські авто з пробігом збільшився на 77%.