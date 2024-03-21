З'ясувалося, хто зараз лідер серед бюджетних кросоверів.

У лютому 2024 року автопарк України було поповнено на понад 1,3 тисячі авто з дизельними двигунами, що на 71% більше, ніж торік.

Як повідомляє "Укравтопром", частка дизельних авто на лютневому ринку нових легковиків збільшилась з 21% у 2023 році до 24% у 2024 році.

Зазначається, що лідером сегмента на ринку став бюджетний кросовер Renault Duster.

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ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків у лютому виглядає наступним чином:

Renault Duster - 457 авто;

Toyota Hilux - 112 авто;

Volkswagen Touareg - 66 авто;

Toyota Land Cruiser Prado - 65 авто;

Skoda Kodiaq - 63 авто.

Український ринок авто - останні новини

За підсумками лютого 2024 року український автопарк було поповнено на майже 4 тисячі авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 2,3 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У лютому в Україні також придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з аналогічним минулорічним показником, попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

Загалом впродовж лютого в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків з США. Так, у порівнянні з минулорічними даними, попит на американські авто з пробігом збільшився на 77%.

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