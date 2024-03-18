Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому, перевищує шість років.

За підсумками лютого 2024 року в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків з США, або 19% від усіх вперше зареєстрованих у минулому місці вживаних авто. У порівнянні з даними річної давності попит на "американців" з пробігом збільшився на 77%, повідомляє "Укравтопром".

Найбільша частка з цієї кількості (48%) – машини з бензиновими двигунами, майже третина – електромобілі. Гібридним та авто з ГБО склали 7% лютневого ринку авто зі США. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

Перша п’ятірка вживаних авто зі США виглядає так:

Відео дня

Tesla Model 3 – 373 од.;

Tesla Model Y – 256 од.;

Jeep Cherokee – 212 од.;

Volkswagen Passat – 208 од.;

Ford Escape – 201 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому, становить 6,3 року.

Автовподобання українців

Впродовж лютого 2024 року українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. У порівнянні з лютим минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%.

Водночас у лютому 2024 року найбільше нових легкових авто українці придбали у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. На вказані регіональні ринки припадає 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

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