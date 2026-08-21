Росія атакувала на Одещині пункт пропуску з Молдовою: рух перекрито

Пожежі локалізовано, водіїв просять обирати інший шлях.

На Одещині внаслідок російської атаки на регіон пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску з Молдовою. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначаэться, що у ніч на 21 серпня противник здійснив чергову атаку ударними безпілотниками типу "Shahed" по території Болградського та Ізмаїльського районів Одеської області. Внаслідок атаки сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки", що на кордоні з Молдовою.

Будівлі та конструкції пункту пропуску пошкоджені. Пожежі, які виникли на об’єктах, локалізовували працівники ДСНС України.

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Наразі рух транспорту та осіб через цей пункт пропуску не здійснюється.

Зазначається, про ситуацію поінформовано суміжну сторону. Громадян просять врахувати дану інформацію під час планування перетину кордону.

Транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску.

Удари по Одещині

Як писав УНІАН, днями росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждало четверо людей, троє з яких госпіталізовані, один у важкому стані. Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер запевнив, що всім надається необхідна медична допомога.

Крім того, під час масованої атаки 20 серпня росіяни атакували дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою.

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