Маршрут починається в Китаї та пролягає через Казахстан, Азербайджан, Грузію та Румунію до Центральної Європи.

Фінський залізничний оператор Nurminen Logistics запустив маршрут до Китаю в обхід Росії.

Про це повідомляє прес-служба Nurminen Logistics.

"На новому південному транскаспійському маршруті сьогодні, 10 травня 2022 року, з Чунцина, Китай, відправився перший повнометражний контейнерний поїзд від Nurminen Logistics. Маршрут починається з Китаю і проходить через Казахстан, Азербайджан, Грузію та Румунію до Центральної Європи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що компанія побудувала маршрут з нуля за два місяці. Також маршрут відповідає потребам сучасних транспортних ланцюгів, де значну роль відіграють час і екологічність. Час транспортування з Китаю до Центральної Європи приблизно втричі швидше, ніж морським шляхом.

"На новий маршрут є великий попит, і перший поїзд заповнений. Наступний поїзд, що відправляється 25 травня, майже розпроданий, оскільки залишилося лише кілька місць. Щотижневі відправлення планується розпочати в червні. Перший поїзд має контейнери з широким асортиментом продукції європейських клієнтів", - додали в прес-службі.

Крім того, транскаспійський маршрут посилює поточне залізничне сполучення компанії між Азією і скандинавськими країнами, а також повідомлення контейнерних поїздів між Норвегією, Швецією і Фінляндією. Маршрут також збільшить клієнтську базу компанії в Центральній Європі та дозволить подальший розвиток мультимодальних транспортних рішень компанії.

Nurminen Logistics Plc:

Nurminen Logistics Plc - фінська логістична група. Основними ринками та сферами зростання Nurminen Logistics є залізнична логістика між Китаєм і Північною Європою, а також мультимодальні та термінальні послуги.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

У зв'язку вторгненням в Україну з РФ масово йдуть світові бренди та компанії. Також з Росією відмовляються працювати залізничні та авіакомпанії.

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