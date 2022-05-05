У Європарламенті закликають посилити санкції проти Росії.

Європарламент закликав РФ терміново повернути вкрадені літаки.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Згідно інформації, депутати стурбовані серйозним впливом війни на авіаційний сектор та висловили жаль з приводу того, що Росія явно порушила правила міжнародної цивільної авіації та змусила літаки, орендовані у іноземних компаній, перереєструватися в російському авіареєстрі.

"Таку крадіжку не можна терпіти", – зазначили євродепутати, вимагаючи негайного повернення цих літаків їхнім законним власникам.

Резолюція також закликає ЄС ще більше посилити санкції проти російського морського сектору та відмовитися допустити судна, які пришвартувалися у Росії на шляху до ЄС, заходити в порти ЄС. Крім того, всім судам, які хочуть зупинитися в портах ЄС, слід заборонити заправлятися в російських портах.

Як повідомляв УНІАН, російський міністр транспорту Віталій Савельєв визнав, що вкрадені Російською Федерацією лізингові літаки західного виробництва ніколи не зможуть залишити територію РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: