Підписання угоди очікується на початку 2021 року.

У Європейській комісії підтверджують, що очікують підписання з Україною Угоди про "відкрите небо" на початку 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства і переговорів щодо розширення Європейської комісії Катаріна Матернова сказала під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

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"Ми дуже розраховуємо також на підписання угоди з цивільної авіації на початку 2021", - сказала Матернова.

Хронологія подій

У березні 2019 року глава делегації з кооперації України з ЄС Штефан Шлеунінг повідомив, що терміни підписання Угоди про «відкрите небо» між Євросоюзом і Україною поки не встановлені, зазначивши, що це політичний процес.

Україна протягом декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, який дозволив би українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України. Разом з тим підписання Угоди неможливе без вирішення спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в даному напрямку.

Питання визначення цієї території обговорюється європейською та українською сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угода була парафована ще у 2013 році.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів для підписання угоди з ЄС про "відкрите небо".

10 лютого 2020 року в прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що Україна розраховує на підписання Угоди про спільний авіаційний простір ("єдине небо") з Європейським Союзом у найближчій перспективі.

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Автор: Віталій Саєнко