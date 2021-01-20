З ранку на лівому березі столиці сталося п'ять ДТП.

Станом на 9 ранку 20 січня низка найважливіших транспортних артерій столиці скута заторами. За даними карт Google на Лівому березі руху в годину пік завадив ряд дорожніх аварій.

Затори на Лівому березі Києва

З ранку на Лівому березі столиці сталося п'ять ДТП. Чотири - на Броварському проспекті, і ще одна - на Харківському шосе. На бульварі Перова в напрямку Броварського проспекту виник великий затор, рух в районі станції метро "Дарниця" сильно ускладнено. Великий затор тягнеться і по вулиці Братиславській в районі станції метро "Чернігівська". Аналогічна ситуація склалася біля Дарницької площі, руху заважає великий затор на Дарницькому шосе.

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Затори на мостах Києва

Цього ранку проїзд ускладнений на північному мосту, мосту Патона і Південному мосту. На Південному мосту руху заважає дорожня аварія.

Затори на правому березі Києва

На правому березі столиці рух ускладнений на вулицях Олени Теліги та Вадима Гетьмана.

ДТП заважає руху на вулиці Новокостянтинівській, на вулиці Набережно-Хрещатицькій транспорт рухається повільно.

На проспекті Перемоги затор тягнеться від метро "Житомирська" до "Берестейської".

Проблеми з рухом виникли на Великій Окружній дорозі - на виїздах з Борщагівки та Вишневого.

У центрі Києва сильні Затори виникли на бульварі Тараса Шевченка, біля Бессарабського ринку та на вулиці Басейній.

Як не потрапити в затор в Києві

Дієвого рецепту столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту. День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка - період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час затори виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати. Погода . Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них. Метро . Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в затор не вдасться - скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день. Велосипед . Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останніми роками в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу. Місце розташування роботи . Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місці - задумайтеся, можливо, це вагомий привід змінити її.

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Автор: УНІАН