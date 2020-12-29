Рух по всьому центру супроводжується пробками різної інтенсивності.

На вулицях Києва ввечері 29 грудня виникли сильні затори, рух у центрі та на найважливіших транспортних артеріях Києва сильно ускладнений.

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За даними карт Google на вулицях столиці до вечора (близько 16:45) сталося майже два десятки аварій.

Зокрема, ДТП зафіксовано на північному мосту. Величезні затори скували рух проспекті Героїв Сталінграда, проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.

Аналогічна ситуація - на вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій і Набережному шосе. Рух на Подолі сильно ускладнений.

Затор скував рух на бульварі Тараса Шевченка до Бессарабського ринку. Рух по всьому центру супроводжується заторами різної інтенсивності.

Великий затор виник на Великій Окружній дорозі - на ділянці між Вишневим і метро станцією метро «Теремки».

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Автор: Дмитро Захаров