На дорогах столиці сталося більше десятка аварій.

Увечері в понеділок ситуація на дорогах Києва ускладнилася. На багатьох вулицях рух став занадто проблемним, навіть за мірками вечірньої "години-пік".

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Судячи з Карт Google, станом на 18:30 на дорогах столиці сталося більше десятка ДТП.

Великий затор тягнеться від північного мосту проспектом Степана Бандери та вулицею Олени Теліги, продовжуючись на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.

Важка ситуація з рухом склалася на Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській і Набережному шосе.

Затор тягнеться проспектом Перемоги - від КПІ до бульвару Тараса Шевченка і до Бессарабського ринку.

На Південному мосту сталася аварія, рух сильно ускладнений.

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Автор: Дмитро Захаров