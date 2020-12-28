Увечері в понеділок ситуація на дорогах Києва ускладнилася. На багатьох вулицях рух став занадто проблемним, навіть за мірками вечірньої "години-пік".
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Судячи з Карт Google, станом на 18:30 на дорогах столиці сталося більше десятка ДТП.
Великий затор тягнеться від північного мосту проспектом Степана Бандери та вулицею Олени Теліги, продовжуючись на вулицях Олександра Довженка та Вадима Гетьмана.
Важка ситуація з рухом склалася на Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській і Набережному шосе.
Затор тягнеться проспектом Перемоги - від КПІ до бульвару Тараса Шевченка і до Бессарабського ринку.
На Південному мосту сталася аварія, рух сильно ускладнений.
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