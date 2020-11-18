ЦВК зобов’язала Кароліно-Бугазьку сільську ТВК вирішити питання щодо визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулись, а також стосовно призначення відповідних повторних виборів.

Центральна виборча комісія зобов’язала Кароліно-Бугазьку сільську територіальну виборчу комісію Білгород-Дністровського району Одеської області визнати вибори такими, що не відбулись, і призначити повторні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центрвиборчкому.

Таке рішення Комісія ухвалила на засіданні у середу, 18 листопада, на виконання рішення суду та з метою відновлення порушених виборчих прав окремих громадян бути обраними.

Так ЦВК зобов’язала Кароліно-Бугазьку сільську ТВК невідкладно вирішити питання щодо визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови такими, що не відбулись, а також стосовно призначення відповідних повторних виборів.

Крім того, ТВК зобовʼязали привести її рішення та діяльність у відповідність з вимогами виборчого законодавства України, з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили.

Місцеві вибори в Кароліно-Бугаз

31 жовтня Одеський окружний адміністративний суд визнав недійсними вибори сільського голови в курортному селищі Одеської області. Він визнав протиправною та скасував постанову Кароліно-Бугазької сільської ТВК про визнання Андрія Апанасенка Кароліно-Бугазьким сільським головою.

Позивачем до Кароліно-Бугазької сільської ТВК став кандидат на посаду сільського голови Юрій Чередниченко. Раніше зазначений суд двічі визнавав протиправними та скасовував постанови зазначеної територіальної комісії про скасування реєстрації цього кандидата на посаду сільського голови. Однак виборча комісія так і не зареєструвала його кандидатом.

«Таке порушення спричинило спотворення результатів голосування, що є підставою для визнання протиправною та скасування постанови Кароліно-Бугазької сільської ТВК №221 від 27 жовтня «Про визнання Апанасенка Андрія Володимировича обраним сільським головою...», - йшлося в рішенні суду.

3 листопада ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Кароліно-Бугазької сільської ТВК і зобов’язала Білгород-Дністровську районну ТВК сформувати новий склад до 21:00 4 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

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Автор: Дмитро Хилюк