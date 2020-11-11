Станом на сьогодні встановлено результати майже 99,24 % виборів депутатів місцевих рад, а також майже 99,51 % – сільських, селищних та міських голів.

Центральна виборча комісія пояснила затримку зі встановленням результатів місцевих виборів судовими позовами та повторними підрахунками голосів.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

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«За інформацією, яка надійшла від відповідних ТВК, станом на 11 листопада 2020 року встановлено результати майже 99,24 % виборів депутатів місцевих рад, а також майже 99,51 % – сільських, селищних та міських голів», - йдеться у повідомленні.

Водночас ще не встановлено результати виборів депутатів двох обласних, двох районних, п’яти міських, двох селищних рад та шести міських і одного селищного голів.

Наголошується, що затримка зумовлена двома причинами: численними оскарженнями субʼєктами виборчого процесу результатів виборів у судах та проведенням територіальними виборчими комісіями повторного підрахунку голосів виборців на окремих виборчих дільницях.

Водночас в ЦВК заявляють, що всі проблемні ситуації перебувають на її контролі і робиться все в межах її повноважень для якнайшвидшого встановлення результатів місцевих виборів.

«Слід також наголосити, що Центральна виборча комісія не встановлює результати місцевих виборів. Відповідно до Виборчого кодексу України результати місцевих виборів встановлюють відповідні територіальні виборчі комісії та не пізніше як на пʼятий день після дня встановлення офіційно оприлюднюють їх у місцевих засобах масової інформації. Таким чином, розміщені на офіційному вебсайті ЦВК результати місцевих виборів не можна вважати офіційними, вони мають винятково інформаційний характер», - додали у в ЦВК.

Місцеві вибори-2020 в Україні: затримка із результатами

В РНБО закликали Центрвиборчком вжити невідкладних заходів для встановлення результатів місцевих виборів.

У відомстві наголосили, що апарат РНБО фіксує зростання соціальної напруженості та виникнення ризиків національній безпеці в ситуації, пов’язаній з недостатнім інформуванням суспільства щодо офіційних результатів виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мали бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Інна Андаліцька