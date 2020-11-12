На посаді мера Одеси Геннадій Труханов не раз доводив, що ставить інтереси міста вище політичних амбіцій.

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook Сергій Гриневецький.

Він закликав одеситів проголосувати за чинного мера у другому турі виборів міського голови, які пройдуть 15 листопада.

«Сьогодні немає гідної, ефективної в управлінському плані альтернативи чинному меру. Не можна забувати, що місцеве самоврядування це – непопулярні та складні питання міського господарства (особливо напередодні зими), безпеки та охорони здоров'я, а не ефектні слова та пропагандистські гасла», – підкреслив Гриневецький та закликав одеситів 15 листопада проголосувати за Геннадія Труханова.

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Автор: УНІАН