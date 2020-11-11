Видання зазначає, що Голубов офіційно підтримує кандидатуру Миколи Скорика (ОПЗЖ) на пост мера Одеси.

В офісі Дмитра Голубова СБУ вилучила фальшиві бюлетені, які готувалися для вкидання у другому турі виборів мера Одеси, 15 Листопада.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали, пише Взгляд из Одессы.

Видання зазначає, що Голубов офіційно підтримує кандидатуру Миколи Скорика (ОПЗЖ) на пост мера Одеси та бере активну участь в роботі його штабу. Бюлетені виявили в результаті слідчих дій, які проводилися сьогодні в офісі колишнього народного депутата Дмитра Голубова.

На цей час СБУ проводить затримання всіх причетних до махінацій. Дмитру Голубову пред'явлена підозра.

За фальсифікацію виборчих документів групою осіб, у тому числі - бюлетенів, передбачено до 10 років в'язниці.

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Автор: УНІАН