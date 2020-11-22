Серед проблем під час голосування КВУ називає брендовані маски та непрацюючі термометри, а також фотографування бюлетенів.

Комітет виборців України заявляє, що спостерігачі повідомляють про факти недотримання протиепідемічних заходів на виборчих дільницях у різних регіонах під час сьогоднішнього голосування на місцевих виборах.

Про це йдеться в офіційному повідомленні КВУ.

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За даними КВУ, зокрема, у Миколаєві (дільниця №480873) була відсутня скринька для голосування осіб із ознаками ГРВІ, члени комісій, які працюють із виборцями, знаходяться за столами без масок, температура на вході не вимірюється. На дільниці №480860 член комісії, який вимірює температуру, також знаходився без маски, але після зауваження спостерігача КВУ чоловік одягнув її.

Також, у Рівному на дільницях № 560011, 560973 вранці не здійснювався температурний скринінг. На дільниці №560949 члени комісії змогли налаштувати термометр лише після допомоги спостерігача КВУ.

Спостерігачі КВУ також повідомляють про факти незаконної агітації в день голосування, зокрема, через знаходження виборців в приміщеннях виборчих дільниць із брендованими масками політичних партій, кандидати від яких представлені в другому турі виборів.

«Такі випадки зафіксовані у Рівному (дільниці №560975, 561007), де спостерігачі КВУ повідомили про присутність виборців із брендованими масками політичної партії «Рівне Разом», - повідомляє КВУ.

Спостерігачі КВУ також повідомляють про кілька фактів фотографування виборчих бюлетенів. Зокрема, в Черкасах (дільниця №711073), де після фотографування бюлетеня на місце було викликано представників поліції, які склали відповідний протокол. У Дніпрі фотографування бюлетенів зафіксовано на дільницях № 121113, 121275, 121052, 121290.

Також на дільниці №121068 у Дніпрі спостерігачі КВУ повідомили про факт організованого підвезення виборців до дільниці.

Місцеві вибори в Україні-2020: другий тур

Сьогодні в Україні проходить другий тур виборів міського голови у 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

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Автор: Олександр Кульбачний