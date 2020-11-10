У другому турі виборів міського голови Херсона партія "Опозиційна платформа — За життя" підтримує Володимира Сальдо.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

"Стратегічна рада "Опозиційної платформи - За життя" прийняла рішення підтримати у 2-му турі виборів міського голови Херсона Володимира Сальдо. Це досвідчений керівник, який вже був мером Херсона і вивів його на лідируючі позиції серед міст України за темпами розвитку", - заявив він.

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Парламентарій наголосив, що необхідно навести лад у всіх сферах життя Херсона.

"Сьогодні в Херсоні накопичилася величезна кількість проблем. Люди стомилися від непрофесіоналізму влади й вимагають наведення ладу у всіх сферах життєдіяльності міста", - наголосив Бойко.

Співголова ОПЗЖ впевнений, що саме Володимир Сальдо впорається з цим завданням.

"Володимир Сальдо досконально знає міське господарство, він готовий системно і відповідально працювати. Це дуже важливо, оскільки часу на розгойдування немає: потрібно запускати опалення, забезпечувати життєдіяльність міста у зимовий період. Херсоном повинен керувати не політик, а мер-господарник", - резюмував Бойко.

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Автор: УНІАН