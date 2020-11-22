Виборцям пропонували гроші за голосування на користь одного із кандидатів на посаду мера.

У Рівному поліцейські попередили факт підкупу виборців на одній з дільниць на користь одного із кандидатів на посаду міського голови.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Зокрема, поліцейські встановили особу співорганізатора, яка пропонувала виборцям певну суму коштів із умовою проголосувати за конкретно визначеного кандидата. Аби отримати винагороду, виборець мав підтвердити своє волевиявлення шляхом здійснення фотозйомки бюлетеня.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборця). Також правоохоронці встановили особу організатора.

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Крім того, у поліції зафіксовано сім фактів фотографування бюлетенів: шість безпосередньо в обласному центрі та ще один - на виборчій дільниці в Квасилові, який за результатами перевірки не знайшов свого підтвердження.

У поліції додали, що причетних до протиправних дій осіб за вказаним порушенням запрошено до Рівненського відділу поліції для надання пояснень.

Всього станом на 14:00 22 листопада до поліції Рівненщини надійшло 14 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

Вибори 2020 в Україні: новини

У неділю, 22 листопада, проходить другий тур виборів міських голів у 11 українських містах.

Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

У Рівному до другого туру виборів міського голови потрапили кандидат від місцевої партії "Рівне разом" Віктор Шакирзян та представник "Європейської Солідарності" Олександр Третяк.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляла про низку порушень під час волевиявлення в містах, де 22 листопада проходить голосування за мерів.

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Автор: Світлана Макринська