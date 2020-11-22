У Черкасах сьогодні відбувся другий тур виборів міського голови.

У другому турі виборів міського голови Черкас перемагає чинний мер, представник партії «За майбутнє» Анатолій Бондаренко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

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За даними опитування, Бондаренко отримує 54,25% голосів виборців, а представник представник партії «Голос» Віктор Євпак – 45,75%.

Зазначається, що у Черкасах на 42 дільницях працювало понад 95 інтерв’юерів та контролерів. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць.

Черкаси: результати першого туру виборів мера

За результатами першого туру виборів мера Черкас, Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") набрав 37,6% голосів, а кандидат від "Голосу" Віктор Євпак - 19,14%.

Другий тур виборів в Україні 22 листопада: що відомо

22 листопада в Україні пройшов другий тур виборів міського голови в 11 містах і депутатів в 47 місцеві ради.

Мерів обирали в Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

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Автор: Юрій Годован