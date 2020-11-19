Комісія отримала інформацію про понад 98% обраних голів від загальної кількості, які обираються на цьогорічних місцевих виборах.

За останніми даними Центральної виборчої комісії, на посади сільських, селищних, міських голів обрані висуванці 46 політичних партій, найбільше - від «Слуги народу».

Як повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, станом на сьогодні Комісія отримала інформацію про понад 98 % обраних голів від загальної кількості, які обираються на цьогорічних місцевих виборах. З них 661 обраний голова балотувався шляхом самовисування, 733 – висувалися місцевими організаціями політичних партій. Останні загалом є представниками 46 партій.

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У ЦВК додають, що із загальної кількості таких голів-висуванців партій 30,74 % (225 осіб) представляють партію «Слуга народу». Далі йдуть такі політсили: «За майбутнє» – понад 12,43 % (92 осіб), «Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина» – понад 7,24 % (53 особи), «Опозиційна платформа – за життя» – понад 7,1 % (52 особи), «Наш край» – майже 6,15 % (45 осіб), «Європейська солідарність» – понад 5,6% (41 особа), «Українська стратегія Гройсмана» – 3,83 % (28 осіб), «Довіра» – понад 3,14 % (23 особи). Інші партії за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів менше 20 осіб.

Також у ЦВК зауважили, що відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити, тому наведені статистичні дані не є остаточними.

Місцеві вибори в Україні: що відомо

В РНБО закликали Центрвиборчком вжити невідкладних заходів для встановлення результатів місцевих виборів

У відомстві наголосили, що апарат РНБО фіксує зростання соціальної напруженості та виникнення ризиків національній безпеці в ситуації, пов’язаній з недостатнім інформуванням суспільства щодо офіційних результатів виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Дмитро Хилюк