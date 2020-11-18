Найбільше представництво у "Слуги народу" - понад 17%.

У Центральній виборчій комісії назвали десятку політичних партій, які отримали найбільше мандатів на місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому, станом на сьогодні від територіальних виборчих комісій надійшли відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад.

Місцеві вибори: які отримали найбільше мандатів

Так, 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій. У ЦВК повідомили, що загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.

«Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, на сьогодні найбільше мандатів отримали представники партії «Слуга народу» – майже 17,59 % (5 809 осіб). Понад 12,39 % депутатів місцевих рад (4 093 особи) представляють «Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина». На третьому місці – політична партія «Опозиційна платформа – за життя», обрані депутати від якої становлять 11,75 % (3 881 особа)», - йдеться у повідомленні.

Також, додають у ЦВК, до першої десятки серед обраних депутатів, які висувалися місцевими організаціями політичних партій, також увійшли такі партії: «За майбутнє» – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб), «Європейська солідарність» – майже 10,73 % (3 543 осіб), «Наш край» – майже 5,13 % (1 694 осіб), «Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» – понад 2,61 % (863 осіб), «Українська стратегія Гройсмана» – майже 1,72 % (567 осіб), «Пропозиція» – понад 1, 66 % (549 осіб), Радикальна партія Олега Ляшка – майже 1,62 % (535 осіб).

Крім того, повідомили у ЦВК, 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч).

Місцеві вибори в Україні: що відомо

В РНБО закликали Центрвиборчком вжити невідкладних заходів для встановлення результатів місцевих виборів

У відомстві наголосили, що апарат РНБО фіксує зростання соціальної напруженості та виникнення ризиків національній безпеці в ситуації, пов’язаній з недостатнім інформуванням суспільства щодо офіційних результатів виборів.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на 12-й день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Дмитро Хилюк