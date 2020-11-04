У Харкові порахували голоси на виборах мера: хто перемагає та чи буде другий тур

На вибори у Харкові прийшли понад 300 тисяч людей.

Харківська міська територіальна виборча комісія обробила 100% протоколів на виборах мера. Згідно з результатами, переконливу перемогу в першому турі одержав діючий міський голова Геннадій Кернес - 60,34% голосів. Про це повідомляє "Суспільне". Другу позицію обійняв представник ОПЗЖ Олександр Фельдман, далі йде голова облдержадміністрації Олексій Кучер ("Слуга народу"). Четвертим став представник "Євросолідарності" Олег Абрамичев. Читайте такожЦВК повідомила про встановлення результатів виборів вже у 237 місцевих радах У голосуванні з виборів Харківського міського голови взяли участь 323 218 людей. 6180 бюлетенів визнані недійсними. Офіційно оголосити результати можуть вже сьогодні - 4 листопада. Вибори мера Харкова: попередні результати Геннадій Кернес - 60,34% (195044 голосів)

Олександр Фельдман - 14,32% (46278)

Олексій Кучер - 7,24% (23401)

Олег Абрамичев - 6,6% (21315)

Ігор Черняк - 3,12% (10085)

Олександра Нарижна - 1,94% (6282)

Микита Соловйов - 1,3% (4199)

Денис Ярославський - 1% (3233)

Сергій Кушнарьов - 0,76% (2470)

Ігор Приходько - 0,58% (1888)

Ірина Денисова - 0,42% (1371)

Валерій Безлепкін - 0,17% (564)

Наталія Пилипенко - 0,17% (558)

Георгій Лаговський - 0,11% (349) Що відомо про Кернеса та його хворобу У міського голови Харкова Геннадія Кернеса підтвердили COVID-19 і викликане ним двостороннє запалення легенів. Його госпіталізували до однієї з харківських лікарень.

14 вересня деякі ЗМІ повідомили, що Кернес нібито перебуває в комі після виявлення COVID-19. Пізніше в міськраді спростували цю інформацію.

Бізнесмен Павло Фукс повідомив, що вночі 17 вересня Кернеса доставили в німецьку клініку «Шаріте».

На початку жовтня Фукс повідомив, що мер Харкова отримав негативний тест на коронавірус.

3 листопада деякі ЗМІ повідомили про смерть Кернеса, однак його оточення цю інформацію спростувало. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Юрій Годован

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter