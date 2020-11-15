За повідомленням заявника, члени міської ТВК без поважних причин ухиляються від виконання своїх обов'язків, що унеможливлює її подальшу роботу.

В Одесі поліція почала розслідування за фактом ухиляння членів територіальної виборчої комісії від виконання своїх обов'язків.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до Малиновського відділу надійшла заява від довіреної особи одного з кандидатів на посаду міського голови.

Заявник повідомив, що члени міської ТВК без поважних причин ухиляються від виконання своїх обов'язків, що унеможливлює її подальшу роботу.

Відомості за вказаним зверненням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст.157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму та ін.) Кримінального кодексу України.

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Місцеві вибори в Одесі: другий тур

15 листопада в Одесі проходив другий тур виборів міського голови.

У ньому брали участь чинний мер Одеси Труханов 1965 року народження (кандидат від партії «Довіряй справам») і депутат Верховної Ради Скорик, 1972 р.н. («Опозиційна платформа - За життя»).

За даними екзитполу,лідирує Труханов. Згідно з рейтингом, у нього - 55,1% голосів, у Скорика - 42,8%.

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Автор: Лариса Козова