На виборах мера Одеси перемагає Труханов – екзит-пол

У неділю, 15 листопада, в Одесі пройшов другий тур виборів.

На виборах міського голови Одеси лідирує чинний мер Геннадій Труханов, висунутий партією «Довіряй справам». Читайте такожУ містах України пройшов другий тур місцевих виборів (онлайн-трансляція) Такі результати оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів екзитпол в Одесі. Зазначається, що станом на 17:00 було опитано 1 тис. 780 респондентів на 40 виборчих дільницях. Застосовувалася методика «таємного голосування». Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 66,6%. Похибка вибірки не перевищує 3-4%. Згідно з рейтингом, Труханів набирає 55,1% голосів, депутат Верховної Ради Микола Скорик (ОТЗЖ) - 42,8%. Викреслили обох або зіпсували бюлетень 2,2% виборців. Результати першого туру виборів мера в Одесі У першому турі на місцевих виборах Труханов посів перше місце – за нього проголосували 77 тис. 518 виборців (38,35%), Скорика підтримали 39 тис. 351 (19,47%). Місцеві вибори в Україні: другий тур 15 листопада другий тур виборів міських голів пройшов у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Лариса Козова

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