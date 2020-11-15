ЦВК припинила достроково повноваження голови комісії Сиволапенко і призначила на цю посаду Чернишенко.

В Одесі вдруге за добу замінили голову міської територіальної виборчої комісії.

Відповідну постанову ухвалила Центральна виборча комісія 15 листопада, в день повторного голосування на виборах міського голови.

Зокрема, ухвалено постанову «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів», яким замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії.

Як зазначає громадянська мережа ОПОРА, ЦВК припинила достроково повноваження голови комісії Наталії Сиволапенко (від місцевої організації політичної партії «Солідарність жінок України») і призначила на цю посаду Ніну Чернишенко.

Раніше, 14 листопада, ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Сиволапенко.

Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сербину (політична партія «Пропозиція») і замінила її на В'ячеслава Франчука.

Другий тур місцевих виборів в Одесі

15 листопада в Одесі проходив другий тур виборів міського голови.

У ньому брали участь чинний мер Одеси Труханов 1965 року народження (кандидат від партії «Довіряй справам») і депутат Верховної Ради Скорик, 1972 р.н. («Опозиційна платформа - За життя»).

За даними екзитполу, лідирує Труханов. Згідно з рейтингом, у нього - 55,1% голосів, у Скорика - 42,8%.

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Автор: Лариса Козова