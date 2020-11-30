Міським головою Чернівців обрано кандидата від партії «Єдина альтернатива» Романа Клічука.
Читайте такожСоціологи назвали ймовірного переможця на виборах мера ЧернівцівЯк повідомляє кореспондент УНІАН, офіційні результати другого туру виборів мера Чернівців сьогодні вранці оголосила міська територіальна виборча комісія.
Згідно з результатами, кандидат від партії «Єдина альтернатива» Роман Клічук здобув підтримку 59,54% виборців.
За кандидата від партії «Команда Михайлішина» Віталія Михайлішина віддали голоси 37,5% виборців.
Вибори у Чернівцях: другий тур
- У Чернівцях 29 листопада відбувся другий тур виборів мера, до якого потрапили кандидати Роман Клічук та Віталій Михайлішин, які здобули найбільшу підтримку виборців у першому турі.
За даними ЦВК, явка у другому турі виборів мера Чернівців склала 22,65%.
Хто такий Роман Клічук
Роман Клічук – приватний підприємець, власник чотирьох ресторанів та кількох мереж продовольчих магазинів у Чернівцях. Народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Має вищу медичну освіту, також навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі.
З 1998 року очолює товариство з обмеженої відповідальністю «Рома» – одну з найбільших дистрибуційних компаній, яка є лідером у сфері продажу алкогольних, безалкогольних і кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Раніше Клічук був депутатом Чернівецької обласної ради, членом виконавчого комітету Чернівецької міськради. На виборах до парламенту у 2019 році балотувався в нардепи від партії «Самопоміч».
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