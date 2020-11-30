За даними ЦВК, явка у другому турі виборів мера Чернівців склала 22,65%.

Хто такий Роман Клічук

Роман Клічук – приватний підприємець, власник чотирьох ресторанів та кількох мереж продовольчих магазинів у Чернівцях. Народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях. Має вищу медичну освіту, також навчався у Києво-Могилянській бізнес-школі.

З 1998 року очолює товариство з обмеженої відповідальністю «Рома» – одну з найбільших дистрибуційних компаній, яка є лідером у сфері продажу алкогольних, безалкогольних і кондитерських виробів у Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Раніше Клічук був депутатом Чернівецької обласної ради, членом виконавчого комітету Чернівецької міськради. На виборах до парламенту у 2019 році балотувався в нардепи від партії «Самопоміч».