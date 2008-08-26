Польща не пускатиме без віз українців з 50-кілометрової зони

Київ. 26 серпня. УНІАН. Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявляє, що в угоді про малий прикордонний рух між Україною та Польщею не може йти мова про розширення прикордонної зони до 50 км, як цього хотіли українська та польська сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол повідомив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«На жаль, не може йти мова про розширення зони до 50 км, як хотіли це зробити спочатку», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. За його словами, позиція Європейського Союзу з цього приводу є однозначною. «Як підстава, ця зона має бути 30-кілометровою з можливістю розширення в деяких випадках», - сказав він.

Посол нагадав, що Україна і Польща в угоді про малий прикордонний рух взяли за підставу межі областей і воєводств, які іноді перевищували не тільки 30-кілометрову зону, а й 50-кілометрову зону, що не сприймається Європейською комісією.

Він зауважив, що у зв’язку з цим Україна і Польща можуть взяти за підставу межі районів.

«Коли межа районів буде за лінією 30 кілометрів, то можливо розширити зону районів за 30 кілометрів, тобто це не буде точно 30 кілометрів, а може бути і 38, і 42 кілометри», - сказав він.

За словами Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО, поки що українська сторона не хоче сприймати позицію про зменшення прикордонної межі до 30 кілометрів.

Він також зазначив, що Польща не може мінити своєї позиції, оскільки це позиція не Польщі, а Європейського Союзу, а українсько-польський кордон є спільним кордоном з ЄС.

Крім того, посол повідомив, що в липні черговий раунд українсько-польських переговорів щодо підготовки угоди про малий прикордонний рух був невдалим, оскільки сторонам не вдалося знайти порозуміння.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також сказав, що у даний час Польща очікує відповіді від української сторони, оскільки зазначені зміни мають узгодити уряди, а парламенти повинні ратифікувати угоду. «Якщо український уряд буде готовий наступного тижня підписати угоду, це вимагає 2-3 місяці», - додав він.

Посол також зауважив, що Польща хотіла б якнайшвидше відновити спільний контроль на кордоні та скоординовану роботу з будівництва нових пунктів перетину кордону.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що Польща очікує на зміни в договорах з Україною про процедуру перетину кордону.

Крім того, він наголосив, що як Польща, так і ЄС очікують, коли Україна ратифікує Європейську Конвенцію про захист інформації, яка вказується у візових документах. «Є багато даних, яким треба забезпечити секретність», - додав посол Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею 28 березня цього року.

Підписання таких угод передбачено угодою про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Угоди про малий прикордонний рух дають можливість громадянам, що мешкають у прикордонній зоні, відвідувати без віз країни-сусіди України, але на відстань не більше 50 км від кордону.

Єврокомісія висловила свої зауваження до угод про малий прикордонний рух між Україною та Угорщиною і Україною та Польщею. Вона вимагає зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км.