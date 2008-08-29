Росія відповість на санкції ЄС зменшенням поставок нафти?

Київ. 29 серпня. УНІАН. Уряд Росії може запропонувати, щонайменше, одній нафтовій компанії скоротити поставки нафти до Європи у відповідь на погрози введення санкцій, пов`язаних з позицією Росії в грузино-південноосетинському конфлікті.

”Почали циркулювати чутки” про вірогідне скорочення поставок через нафтопровід ”Дружба”, який забезпечує нафтою Польщу і Німеччину, передає РБК з посиланням на Reuters.

Згідно з даними британських видань, скорочення поставок може відбутися вже з 1 вересня цього року.

Тим часом, як повідомляв УНІАН, «ЛУКОЙЛ» заперечує інформацію про те, що компанія скоротить поставки нафти до Західної Європи за розпорядженням уряду Росії.

«ЛУКОЙЛ» поставляє до Західної Європи таку саму кількість нафти, як і раніше… Ми не одержували ніяких розпоряджень від уряду», - сказав представник компанії, передає Reuters.

Нагадаємо, 28 серпня британська газета Daily Telegraph повідомила, що російський уряд видав розпорядження про скорочення поставок нафти до Західної Європи одній з російських нафтових компаній і що, швидше за все, цією компанією є «ЛУКОЙЛ».

Слід зазначити, напередодні глава МЗС Франції Бернар КУШНЕР заявив, що ЄС має намір розглянути можливість введення санкцій відносно Росії у зв`язку з подіями в Південній Осетії і Грузії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ назвав цю ідею продуктом ”хворої уяви”, а постійний представник РФ в Євросоюзі Володимир ЧИЖОВ закликав Євросоюз утриматися від введення санкцій відносно Москви. На думку В.ЧИЖОВА, санкції можуть негативно позначитися на самому Євросоюзі, причому в рівній, якщо не в більшій, ступені, ніж на Росії.

Довідка УНІАН. Компанія ЛУКОЙЛ працює в Україні з 1999 року і на сьогоднішній день представлена: ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» - роздрібна мережа, ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» і ТОВ «Карпатнафтохім» (ЗАТ «ЛУКОР») – нафтохімпереробка.

Чистий прибуток ВАТ ”ЛУКОЙЛ” за стандартами US GAAP зріс у першому півріччі 2008 року на 91,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7,29 мільярдів доларів, говориться у звіті однієї з найбільших російських нафтових компаній, передає РІА «Новости».

Виручка ЛУКОЙЛу при цьому зросла на 59% - до 56,89 мільярдів доларів.

Показник EBITDA становив за звітний період 11,08 мільярди доларів, що на 74,5% більше, ніж у січні-червні 2007 року.

Базовий прибуток на одну звичайну акцію зріс з 4,59 долара в першому півріччі 2007 року до 8,7 доларів цього року.

Статутний капітал ЛУКОЙЛу становить 21,26 мільйони рублів, він поділений на звичайні акції номіналом 0,025 рублі. 20% акцій належать американською ConocoPhillips. Президент ЛУКОЙЛу Вагіт АЛЄКПЕРОВ, станом на 12 травня 2008 року, прямо і побічно був утримувачем 20,4% акцій компанії.