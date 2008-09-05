Європа завищує рівень міграційної загрози з України

Київ. 5 вересня. УНІАН. В Європі рівень нелегальної міграційної загрози з боку України – завищений.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, таким є головний висновок зустрічі голови Держприкордонслужби Миколи ЛИТВИНА з держсекретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Петером АЛЬТМАЄРОМ. Зустріч відбулася сьогодні у Києві в Адміністрації Держприкордонслужби.

М.ЛИТВИН, зокрема, зауважив, що європейські країни часто завищують рівень міграційної загрози з боку України. У зв’язку з цим він поінформував німецького колегу про зменшення кількості нелегалів, які намагаються потрапити до Центральної та Західної Європи, використовуючи так званий “східний напрям”. При цьому голова Держприкордонслужби зауважив, що це відбувається завдяки ефективній роботі прикордонників України і сусідніх країн.

За інформацією М.ЛИТВИНА, якщо у 2004 році співробітниками прикордонних служб України і країн Євросоюзу на суміжних ділянках було затримано майже 7,2 тисячі незаконних мігрантів, то минулого року – лише 4,55 тисяч нелегалів. Разом з тим, у цьому потоці значно знизилася частка вихідців з країн Південно-Східної Азії. Більшість незаконних мігрантів, затриманих цього року, – це громадяни країн пострадянського простору, серед них: 28% - молдовани, 24% - узбеки, 11% - таджики, 8% - азербайджанці, 7% - вірмени, у той час як громадян Пакистану – 3%, а Індії, Китаю, Іраку – по 1%.

У свою чергу, держсекретар Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини зауважив, що країнам Європейського Союзу слід боротися із забобонами щодо міграційного ризику з боку України.

П.АЛЬТМАЄР зазначив, що раніше у Німеччині були подібні забобони щодо загроз з боку Польщі та Чехії, але їх вдалося викорінити. “Значною мірою цьому сприяла співпраця з прикордонними відомствами цих країн”, - сказав він.