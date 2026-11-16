Біля Чорнобиля вовк, лось та лисиця 'засвітились' за однією справою: що вони робили (фото)

За словами дослідників, незабаром у тварин виникнуть додаткові проблеми.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику у фотопастки потрапили три мешканці лісів – лось, лисиця та вовк, які шукали їжу. Про це розповіли у заповіднику, опублікувавши відповідні фото.

"Ось і кінець осені… Короткі похмурі дні, довгі темні ночі… Тваринам в лісі все важче знаходити собі поживу", - йдеться у повідомленні.

За словами дослідників, лосі харчуються пожухлою травою, гілочками із залишками листя і молодими пагонами сосни. Лисиці відшукують свої повсякденні ласощі – мишоподібних гризунів, а вовки активно прочісують ліс, сподіваючись на "більш солідний трофей".

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"Незабаром випаде перший сніг, і в жителів лісу з’являться нові проблеми…", - зазначають фахівці.

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Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували червонокнижного пугача – найбільшу сову України. За словами фахівців, це справжній нічний хижак, добре пристосований до полювання в умовах слабкого освітлення. У нього великі очі, гострий слух, лицьовий диск, що допомагає вловлювати звуки.

Цей птах має спеціальну будову махового пір’я, які забезпечують надзвичайно ефективне орієнтування й безшумний політ. Основу його раціону становлять дрібні ссавці та птахи. Його присутність у природних екосистемах є важливою складовою біорізноманіття.

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