Україна та ЄС сприятимуть регулюванню конфлікту в Грузії

Париж. 9 вересня. УНІАН. ЄС та Україна домовилися сприяти відновленню миру та стабільності в Грузії і регіоні.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спеціальній заяві 12-го самміту Україна-ЄС, схваленій сьогодні в Парижі.

“Європейський Союз та Україна беруть на себе зобов’язання сприяти активному повноцінному виконанню угоди з шести пунктів між сторонами конфлікту, тривалому відновленню миру в Грузії та економічній, гуманітарній і соціальній реабілітації зон, які постраждали від жорстоксті”, - зазначається у документі.

Україна та ЄС висловили свою стурбованість відкритим конфліктом, якій спалахнув в Грузії, насильством, яке він спровокував та непропорційною реакцією Росії.

Сторони підкреслили, що кожна держава в Європі має право самостійно визначати свою зовнішню політику на базі поваги міжнародного права та принципів добросусідства та мирної співпраці.