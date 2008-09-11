Делегація Збройних Сил США прибула на Львівщину

Київ. 11 вересня. УНІАН. Сьогодні до Львова літаком військово-повітряних сил США прибула делегація Збройних сил Сполучених Штатів Америки, яку очолює заступник командувача сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Гаррі СПІР.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, цей візит відбувається відповідно до плану міжнародного військового співробітництва з метою обміну досвідом з питань реформування органів сухопутних військ.

Делегацію зустрічали командувач військ Західного оперативного командування генерал-лейтенант Михайло КУЦИН та інші посадові особи.

Під час переговорів делегацій розглядалися питання поглиблення співробітництва, обговорювався перебіг українсько-американського командно-штабного навчання «Репід Трайдент-2008», яке триває на Львівщині, та подальші перспективи проведення подібних спільних навчань.

Американські високоповажні гості відвідали Міжнародний центрі миротворчості та безпеки на Яворівському загальновійськовому полігоні, ознайомилися з його матеріально-технічною базою, можливостями використання.

Члени військової делегації США зустрілися зі співкерівниками українсько-американського командно-штабного навчання «Репід Трайдент-2008» та взяли участь у брифінгу щодо польової фази навчань.