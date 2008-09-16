Козулін закликає ЄС не спішити зі скасуванням санкцій

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Один з лідерів білоруської опозиції Олександр КОЗУЛІН застерігає ЄС від поспішних рішень щодо зняття санкцій проти білоруських офіційних осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на екстраординарному засіданні Делегації Європарламенту по зв’язках з Білоруссю.

“Зараз демократичні сили Білорусі турбує питання: що буде далі? Це – готовність до змін чи лише спроба навести зовнішній лоск для отримання преференцій (з боку ЄС – УНІАН)”, - сказав білоруський опозиціонер.

Він зазначив, що звільнення політичних в’язнів – це, звичайно, важливий крок з боку режиму Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, однак недостатній. Крім того, за словами опозиціонера, на сьогодні звільнено тільки тих політичних в’язнів, імена яких відомі в світі, і які були визнані міжнародною спільнотою політичними в’язнями. Решта ж, за словами О.КОЗУЛІНА, продовжує перебувати у в’язницях.

В ході свого виступу перед депутатами Європарламенту представник білоруської опозиції зачитав спільну позицію білоруських демократичних сил, відповідно до якої, демократичні сили просять Європу бути дуже уважною в питанні зняття чи полегшення санкцій проти режиму О.ЛУКАШЕНКА, оскільки нинішні кроки влади, на переконання опозиції, можуть бути спрямовані саме на отримання тимчасових преференцій з боку ЄС.

О.КОЗУЛІН також наголосив, що білоруська опозиція не проти покращення відносин з ЄС, однак ці покращення, на його переконання, в першу чергу мають стосуватися громадян Білорусі.

“Ми зацікавлені у розвитку”, - сказав білоруський опозиціонер, зазначивши, що одним з кроків до розвитку відносин та демократизації білоруського суспільства могло б стати полегшення візового режиму для білоруських громадян та зменшення вартості віз (на сьогодні візи до країн-членів ЄС для громадян Білорусі коштують 60 євро – УНІАН).

“Цілком можливо, що режим втомився від війн, і, можливо, настав час співробітництва. І якщо це так, то його не можна не використовувати. Але у переговорах (з владою – УНІАН) не можна забувати про Об’єднані демократичні сили”, - наголосив О.КОЗУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заявила, що проведення чесних та демократичних виборів в Білорусі стане передумовою для часткового скасування санкцій проти цієї країни та розвитку відносин в торгівлі та культурному обміні.

Парламентські вибори в Білорусі заплановані на 28 вересня цього року.